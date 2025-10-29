Lazio, Gila verso il rinnovo: trattativa tra dicembre e gennaio
Foto © Stefano D’Offizi
La Lazio punta sul futuro di Mario Gila
La Lazio ha avviato i contatti per il rinnovo di Mario Gila, difensore spagnolo in scadenza nel 2027. Secondo quanto riportato da LaLazioSiamoNoi.it, la società biancoceleste intende formalizzare la proposta tra dicembre e gennaio, a prescindere dallo scenario economico. L’obiettivo è blindare uno dei giocatori più cresciuti nell’ultimo anno, divenuto ormai una garanzia nel reparto arretrato.
Rinnovo in linea con la politica salariale del club
Il difensore, tra i meno pagati della rosa con circa 1 milione di euro a stagione, ha convinto lo staff tecnico per continuità e affidabilità. In caso di rinnovo, le cifre resterebbero pressoché invariate, mantenendo la linea di equilibrio salariale voluta dalla dirigenza. La proposta includerà anche una clausola di indennizzo, che verrebbe applicata in futuro per riequilibrare eventuali differenze maturate durante i precedenti esercizi di bilancio.
Un pilastro difensivo per il progetto di Sarri
Con Maurizio Sarri in panchina, Gila ha trovato stabilità e fiducia, diventando uno dei protagonisti della stagione 2025-26. La Lazio considera il centrale spagnolo una pedina fondamentale per costruire la difesa del futuro. Le parti restano in contatto e, salvo sorprese, l’accordo potrebbe arrivare già entro l’inizio del nuovo anno.
LEGGI ANCHE:
- Newcastle, nuovo assalto a Frattesi: l’Inter fissa il prezzo
- Sudakov al Benfica: affare da 27 milioni più bonus
- Fenerbahce, ufficiale l’esonero di Mourinho
- Alex Jimenez, il Bournemouth mette la freccia sul Como: chiusura
- Jashari, mezzo respiro di sollievo per il Milan: il post del calciatore
- Nicolussi Caviglia alla Fiorentina: affare da circa 7 milioni
- Hojlund al Napoli: affare da 45 milioni per l’attaccante
- Napoli, è fatta per il ritorno di Elmas: colpo a centrocampo
- Nicolò Savona, accordo Juventus-Nottingham: le cifre
- Garnacho al Chelsea: accordo trovato con il Manchester United
- Woltemade-Newcastle, affare da 90 milioni con lo Stoccarda
- Liverpool, rinnovo d’oro per Gravenberch: pronto un maxi contratto
- Ousmane Dembélé vince il Pallone d’Oro, Yamal battuto. Premio Yashin per Donnarumma
- Derby di mercato: Inter e Milan pronte a sfidarsi per Caprile
- Chelsea su Yildiz: la Juventus fissa il prezzo e prepara il rinnovo