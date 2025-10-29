Lazio, Gila verso il rinnovo: trattativa tra dicembre e gennaio

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 29 Ottobre 2025 · Aggiornato il 29 Ottobre 2025

Foto © Stefano D’Offizi

La Lazio punta sul futuro di Mario Gila

La Lazio ha avviato i contatti per il rinnovo di Mario Gila, difensore spagnolo in scadenza nel 2027. Secondo quanto riportato da LaLazioSiamoNoi.it, la società biancoceleste intende formalizzare la proposta tra dicembre e gennaio, a prescindere dallo scenario economico. L’obiettivo è blindare uno dei giocatori più cresciuti nell’ultimo anno, divenuto ormai una garanzia nel reparto arretrato.

Rinnovo in linea con la politica salariale del club

Il difensore, tra i meno pagati della rosa con circa 1 milione di euro a stagione, ha convinto lo staff tecnico per continuità e affidabilità. In caso di rinnovo, le cifre resterebbero pressoché invariate, mantenendo la linea di equilibrio salariale voluta dalla dirigenza. La proposta includerà anche una clausola di indennizzo, che verrebbe applicata in futuro per riequilibrare eventuali differenze maturate durante i precedenti esercizi di bilancio.

Un pilastro difensivo per il progetto di Sarri

Con Maurizio Sarri in panchina, Gila ha trovato stabilità e fiducia, diventando uno dei protagonisti della stagione 2025-26. La Lazio considera il centrale spagnolo una pedina fondamentale per costruire la difesa del futuro. Le parti restano in contatto e, salvo sorprese, l’accordo potrebbe arrivare già entro l’inizio del nuovo anno.

