Lazio, Gila è il pezzo pregiato del mercato. E il Real adrid…

Samuele Zarlenga · Pubblicato il 20 Ottobre 2025 · Aggiornato il 20 Ottobre 2025

Nella sfida di campionato andata in scena a Bergamo tra Atalanta e Lazio, il giocatore che si è messo in mostra più degli altri è stato sicuramente Mario Gila. Il difensore spagnolo ha offerto una prestazione di altissimo livello, distinguendosi per i numerosi interventi difensivi che hanno neutralizzato diversi attacchi dei nerazzurri, meritandosi pienamente il titolo di MVP del match.

Il contratto del classe 2000 ha data di scadenza 30 giugno 2027 e i biancocelesti cercheranno di allacciare nuovamente i contatti con l’entourage del giocatore per il rinnovo, dato che i tentativi fatti fin qui dal club capitolino non hanno avuto esito positivo.

LAZIO, SENZA RINNOVO GILA PUÒ PARTIRE: LO SPAGNOLO HA MERCATO IN SERIE A E IN PREMIER LEAGUE

Proprio considerando che il rinnovo tarda ad arrivare, le big europee sono alla finestra e monitorano la situazione in maniera costante. Per Gila è stato registrato l’interesse di svariati club di Premier League e soprattutto di Milan e Inter in Serie A, ma, se lo spagnolo non calerà di rendimento nel corso della stagione, la lista delle pretendenti aumenterebbe significativamente.

Anche il Real Madrid segue da vicino la vicenda: il club madrileno ha diritto al 50% sulla futura rivendita, accordo pattuito tra i Blancos e la Lazio nel 2022, quando Gila arrivò nella Capitale per 6 milioni di euro. Dunque, qualora la società non riuscisse a convincere il centrale a rinnovare il proprio contratto, dovrà cercare di monetizzare il più possibile dalla sua cessione, considerando la quota che spetterà al Real Madrid.

