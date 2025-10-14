Samuele Zarlenga · Pubblicato il 14 Ottobre 2025

La Lazio ha la necessità di piazzare gli esuberi il prima possibile, in vista di un mercato di gennaio in cui i biancocelesti — con ogni probabilità — potranno tornare a muoversi, ma solamente a saldo zero. Uno dei papabili a fare le valigie è Samuel Gigot arrivato la scorsa estate dal Marsiglia per sostituire Casale a 4 milioni di euro.

LAZIO, GIGOT VIA A GENNAIO? HA MERCATO IN FRANCIA

Sotto la guida di mister Baroni, Gigot ha disputato una buona stagione, seppur non da titolarissimo, facendosi trovare sempre pronto quando è stato chiamato in causa. Con Sarri però, la musica sembra esser cambiata. Complice anche un infortunio alla caviglia rimediato nel precampionato, il francese non è ancora sceso in campo in quest’avvio di stagione e inoltre non è il profilo preferito dal tecnico toscano per il suo gioco.

Ora che Gigot sta risolvendo i suoi problemi fisici, l’obiettivo sarà ritrovare la piena condizione e cercare una squadra in grado di garantirgli maggiore continuità. Alcuni club francesi stanno monitorando la situazione e non è da escludere che il classe ’93 possa fare ritorno in patria per chiudere la carriera.

Lato società, Lotito e Fabiani cercheranno di far partire il difensore per una cifra quanto più possibile vicina ai 4 milioni sborsati la scorsa estate, ma non sarà facile. La formula preferita è il trasferimento a titolo definitivo, così da liberarsi anche dell’ingaggio da un milione netto a stagione percepito dal difensore. Più realisticamente, però, Gigot potrebbe partire in prestito con diritto di riscatto.

Oltre a “Lazio, Gigot può partire: il difensore cercato da club di Ligue 1” leggi anche: