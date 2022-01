La Lazio è molto vicina a Faouzi Ghoulam. Il terzino algerino è in scadenza di contratto con il Napoli, ed è molto vicino a lasciare gli azzurri in questa sessione di mercato.

LAZIO, GHOULAM AD UN PASSO: VICINO L’ACCORDO CON IL GIOCATORE

Come riporta Tuttomercatoweb, l’accordo tra la Lazio e il giocatore sembra ormai imminente. Ghoulam, che a Napoli ha perso da tempo spazio e titolarità, lascerebbe gli azzurri senza aspettare la scadenza del suo contratto il prossimo 30 Giugno. Anche perchè il Napoli, che non era particolarmente intenzionato a rinnovare il contratto dell’algerino, non è contrario alla sua partenza.

Ghoulam è pronto a lasciare il Napoli per la Lazio dove ritroverebbe Maurizio Sarri, come successo ad un altro terzino passato dagli azzurri ai biancocelesti la scorsa estate, Hysaj. Dopo 8 anni trascorsi all’ombra del Vesuvio, Ghoulam e il Napoli sono dunque pronti a dirsi addio.

LEGGI ANCHE: