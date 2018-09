Lazio Genoa, Inzaghi: “Siamo in crescita”

Una Lazio in formato super piega 4 a 1 il Genoa. Grande prestazione di tutta la squadra in modo particolare di Immobile e di Savic. Quarta vittoria consecutiva tra campionato ed Europa League, spazzate via le critiche di inizio campionato.

A fine gara Inzaghi ai microfoni di Sky ha analizzato la partita della sua squadra:

“Siamo in crescita ma il campionato non ci aspetta: mercoledì c’è una gara e sabato un’altra ancora. Non possiamo fermarci. Su Caceido ho voluto la sua conferma perché credo in lui. Nel reparto ci sono giocatori forti come Immobile, Correa e Luis Alberto. Milimkovic-Savic si meritava una giornata come oggi”

Resta Aggiornato, ti informeremo sulle ultime novità. Il Tuo Nome Il Tuo Indirizzo Email I have read and agree to the terms & conditions Questo box sparisce nel momento in cui lasci la tua e-mail

Leave this field empty if you're human: