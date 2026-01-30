Lazio-Genoa, formazioni e diretta tv: Sarri e De Rossi a confronto

All’Olimpico va in scena Lazio-Genoa, anticipo del venerdì della Serie A che apre il fine settimana calcistico. Una sfida che mette di fronte due squadre in cerca di continuità e due allenatori con idee chiare, Maurizio Sarri e Daniele De Rossi, pronti a giocarsi una partita di equilibrio e scelte mirate.

Lazio, dubbi e ballottaggi

In casa Lazio resta da valutare la presenza di Alessio Romagnoli, fermo martedì per un lieve affaticamento e al centro di voci di calciomercato. In caso di forfait è pronto Provstgaard, che affiancherebbe Gila al centro della difesa. Sulle corsie difensive è aperto il ballottaggio tra Lazzari e Pellegrini. In regia torna Cataldi, mentre Rovella non è ancora al meglio. Davanti è certo del posto Zaccagni; per gli altri due slot offensivi concorrono Cancellieri e Isaksen a destra, Dia e Ratkov come riferimento centrale, con i primi leggermente favoriti.

Genoa, equilibrio e densità

Nel Genoa, De Rossi valuta un centrocampo più folto con Frendrup ed Ellertsson ai lati di Malinovskyi, mentre sulle fasce agiranno Norton-Cuffy e Martin. In difesa torna dal primo minuto Ostigard, scontata la squalifica. In attacco spazio a Vitinha e Colombo, con Ekhator ed Ekuban pronti a entrare a gara in corso.

Dove vederla in tv

La partita Lazio-Genoa si giocherà stasera alle ore 20.45 e sarà trasmessa in esclusiva su DAZN. Un appuntamento chiave per misurare ambizioni e stato di forma di biancocelesti e rossoblù.