Lazio, futuro incerto per Loum Tchaouna: il PSV ci riprova
La situazione attuale di Loum Tchaouna alla Lazio
Arrivato alla Lazio lo scorso luglio dalla Salernitana per una cifra di circa 8 milioni di euro, Loum Tchaouna non è riuscito a rispettare le aspettative nel corso di questa stagione. Le sue prestazioni, considerate al di sotto delle attese, hanno sollevato interrogativi sul suo futuro nella formazione biancoceleste per la prossima annata di Serie A. Nonostante l’investimento effettuato, la società romana sta valutando tutte le opzioni per il destino del giovane attaccante francese.
L’interesse persistente del PSV per Tchaouna
Il PSV Eindhoven aveva già manifestato il proprio interesse per Loum Tchaouna nel corso della scorsa sessione invernale di mercato. Tuttavia, i negoziati tra i due club si erano arenati a causa delle divergenze sulle modalità di trasferimento. La Lazio è disposta a considerare un prestito con obbligo di riscatto, mentre la proposta olandese prevedeva un semplice prestito con diritto di riscatto, condizione che non ha soddisfatto la dirigenza biancoceleste.
Attualmente, il club capitolino valuta Loum Tchaouna intorno ai 10 milioni di euro, cifra ritenuta congrua per evitare una minusvalenza rispetto all’investimento iniziale. Nonostante il mancato accordo in inverno, il PSV non ha abbandonato la pista e potrebbe tornare alla carica nella finestra estiva di mercato, alla ricerca di un’intesa più favorevole.
L’evoluzione della situazione sarà strettamente legata anche alla programmazione tecnica della Lazio, che dovrà decidere se puntare ancora su Tchaouna o aprire definitivamente alla sua cessione.
