Lazio, futuro in bilico per Belahyane: Cremonese in pressing

Il nome di Reda Belahyane torna con insistenza sul taccuino del calciomercato. Il centrocampista difensivo marocchino, classe 2004, è uno dei profili destinati a muoversi in questa sessione di mercato, con la Lazio orientata a valutare una cessione temporanea per favorirne la crescita.

La posizione della Lazio

Nonostante un contratto in scadenza il 30 giugno 2029, Belahyane ha trovato poco spazio nel corso della stagione. Prima con Marco Baroni, poi con Maurizio Sarri, il minutaggio è rimasto limitato: appena otto presenze in Serie A. Un dato che spinge il club biancoceleste a considerare il prestito come soluzione più logica, senza rinunciare al controllo sul cartellino.

La Cremonese in prima fila

La Cremonese osserva con attenzione. L’idea è un prestito con diritto di riscatto, formula favorita dai buoni rapporti tra i due club, già emersi nell’operazione Romano Floriani Mussolini della scorsa estate. Un contesto tecnico meno pressante potrebbe garantire a Belahyane quella continuità necessaria per completare il percorso di maturazione.

Le alternative e le cifre

Sullo sfondo restano Cagliari e Torino. Nei giorni scorsi si è parlato di un possibile prestito ai rossoblù con diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro, cifra in linea con la valutazione minima richiesta dalla Lazio. Transfermarkt stima oggi il valore del giocatore a 8,5 milioni.

Belahyane ha qualità e margini, ora serve il progetto giusto. E il prossimo passo potrebbe arrivare lontano dall’Olimpico, almeno per 6 mesi.