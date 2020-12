Lazio futuro Caicedo in bilico: l’attaccante vuole avere più spazio

LAZIO FUTURO CAICEDO – Destinato all’addio la scorsa estate in direzione Qatar, poi saltato nonostante l’arrivo alla Lazio di Muriqi, Felipe Caicedo è rimasto nella capitale. E il destino ha voluto che fosse proprio Caicedo a regalare alla Lazio gol e punti pesanti, su tutti quelli contro Torino e Juventus. Ma l’attaccante non sembra aver preso bene l’ultima esclusione nella gara contro il Milan. Nonostante l’infortunio di Correa, infatti, a Caicedo è stato ancora una volta preferito Muriqi, giocatore che non solo a Milano, ma in generale in questa prima parte di stagione, non ha saputo ancora dimostrare di valere l’importante investimento fatto dalla Lazio lo scorso mercato. E’ per questo che ora Caicedo medita seriamente sul suo futuro, con l’addio già a Gennaio tutt’altro che un’utopia.

LAZIO FUTURO CAICEDO – Come riportato dal Corriere dello Sport, nonostante le recenti smentite da parte di Tare, il giocatore starebbe valutando la proposta della Fiorentina, disposta ad accoglierlo fin da Gennaio. Anche se la Lazio non vuole cedere l’attaccante in questa sessione di mercato, con l’offerta giusta Caicedo potrebbe salutare. Quel che è certo è che l’ecuadoriano vuole giocare. Pertanto viene facile pensare che, vista l’assenza di Correa, una nuova esclusione anche per l’impegno contro il Genoa, potrebbe portare Caicedo a spingere per la cessione.

