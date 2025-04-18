Lazio fuori ai rigori, Bodo/Glimt in semifinale di Europa League

Stefano D'Offizi · Pubblicato il 18 Aprile 2025 · Aggiornato il 18 Aprile 2025

Un’impresa che entra nella storia del calcio scandinavo

L’Europa League regala un verdetto sorprendente all’Olimpico, dove la Lazio, dopo una straordinaria rimonta, viene eliminata ai calci di rigore dal coriaceo Bodo/Glimt. Il club norvegese scrive una pagina epocale, centrando per la prima volta nella sua storia l’accesso alle semifinali della competizione europea.

La Lazio ribalta il risultato, ma il finale è amaro

I biancocelesti approcciano il match con grande intensità e determinazione, consapevoli della necessità di ribaltare il 2-0 subito all’andata. Al 22’, è Castellanos ad aprire le marcature, riaccendendo le speranze sugli spalti. Il pari complessivo arriva nella ripresa, con un guizzo di Noslin che firma il 2-0.

Nei supplementari, è Dia a realizzare la rete del momentaneo sorpasso nel doppio confronto, facendo esplodere l’entusiasmo della tifoseria capitolina. Tuttavia, il vantaggio dura poco: un colpo di testa di Helmersen ristabilisce l’equilibrio complessivo, prima che lo stesso venga espulso per un intervento scomposto su Lazzari.

Dal dischetto la sentenza: Lazio eliminata

Il verdetto si decide dagli undici metri. La lotteria dei rigori premia il sangue freddo dei norvegesi e punisce l’imprecisione della Lazio. Soltanto Dia e Guendouzi riescono ad andare a segno, mentre gli errori di Castellanos, Noslin – che prima di questo rigore ne aveva calciato solo uno al Fortuna Sittard, tra l’altro sbagliato contro l’Ajax – e Tchaouna risultano fatali. In grande spolvero il portiere Haikin, decisivo con due parate. Per il Bodo/Glimt, realizzano con freddezza Fet, Sorli e Moe, per un 3-2 finale che segna un traguardo senza precedenti per il calcio norvegese.

Riconoscimenti istituzionali e festa nazionale

Il successo ha avuto risonanza nazionale in Norvegia, dove il primo ministro Jonas Gahr Støre ha espresso pubblicamente il proprio orgoglio, lodando la prestazione e la storica qualificazione del Bodo/Glimt, che diventa la prima squadra del Paese a raggiungere le semifinali della UEFA Europa League.

Lazio fuori tra gli applausi dell’Olimpico

Per la formazione guidata da Marco Baroni resta l’amarezza per un’uscita tanto dolorosa quanto immeritata, giunta al termine di una prova coraggiosa e ricca di contenuti tecnico-tattici. La Lazio saluta l’Europa tra gli applausi del proprio pubblico, consapevole di aver dato tutto fino all’ultimo istante di una serata che, purtroppo, resterà segnata dall’amaro epilogo ai calci di rigore.