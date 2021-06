Lazio forte su Torreira – Lucas Torreira sarebbe vicinissimo al diventare un nuovo giocatore della Lazio. Secondo quanto riportato da “Il Corriere Dello Sport“, infatti, il talento uruguaiano è il rinforzo scelto per il centrocampo di Maurizio Sarri. Il giocatore dell’ Arsenal ha già detto si al trasferimento in maglia biancoceleste e Igli Tare sarebbe al lavoro per chiudere al più presto l’ operazione.

Lazio forte su Torreira – I Gunners chiedono per lui circa 20 milioni di Euro (in due rate da 10), la Lazio, invece, spinge per un prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 15 (che salirebbe a 16 in caso di alcuni bonus). Torreira ha disputato l’ ultima stagione all’ Atletico Madrid in prestito e sogna il ritorno in Serie A. E’ disposto inoltre a ridursi lo stipendio da 3.5 milioni a 3 fissi più bonus. Sarri, dunque, attende con ansia il gioiello sudamericano e poi la stagione della Lazio, con il ritiro ad Auronzo di Cadore potrà ufficialmente iniziare.

