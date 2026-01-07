Lazio-Fiorentina, formazioni e diretta tv: sfida chiave all’Olimpico

Una partita che pesa sulla classifica

La Lazio torna in campo davanti al proprio pubblico e ospita la Fiorentina nella 19ª giornata di Serie A. Allo stadio Olimpico, la squadra di Maurizio Sarri cerca riscatto dopo il ko interno contro il Napoli, arrivato con un secco 2-0. Un passo falso che ha frenato l’ambizione biancoceleste e che impone una risposta immediata. Dall’altra parte, la Fiorentina arriva con il morale rinforzato dalla vittoria contro la Cremonese, un successo pesante per consolidare la propria posizione in campionato.

Le scelte di Sarri e Vanoli

Sarri conferma il 4-3-3, affidandosi all’esperienza di Pedro e alla qualità di Zaccagni per dare ritmo e profondità all’attacco. In mezzo al campo, Guendouzi e Cataldi garantiscono equilibrio e intensità. La Fiorentina di Paolo Vanoli risponde con il 3-5-2, puntando sulla solidità difensiva e sulla coppia offensiva Gudmundsson–Kean, chiamata a colpire negli spazi.

Orario e probabili formazioni

La gara tra Lazio e Fiorentina è in programma oggi, mercoledì 7 febbraio, alle ore 20.45.

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Basic; Cancellieri, Pedro, Zaccagni. All. Sarri.

Fiorentina (3-5-2): De Gea; Pongracic, Comuzzo, Ranieri; Dodo, Mandragora, Fagioli, Ndour, Parisi; Gudmundsson, Kean. All. Vanoli.

Dove vederla in tv

Lazio-Fiorentina sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn, visibile tramite smart tv e disponibile anche in streaming sull’app ufficiale. Una sfida che promette equilibrio, intensità e punti pesanti in palio.