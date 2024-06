Lazio Noslin Cabal – Primo colpo di calciomercato in arrivo per la Lazio. L’attaccante dell’Hellas Verona Noslin è molto vicino al club biancoceleste come riporta Gianluca Di Marzio.

Dettagli – L’operazione che dovrebbe portare Noslin alla Lazio è praticamente ai dettagli. La formula sarà quella del prestito con obbligo di riscatto per una cifra vicina ai 15 milioni di euro. L’olandese arrivato a Gennaio all’Hellas ha collezionato 5 gol e 4 assist in campionato, il tutto in 17 presenze: numeri ottimi che in una squadra forte come la Lazio possono aumentare.

Lazio, fatta per Noslin mentre per Cabal si tratta

Altra operazione – Alla Lazio piace anche un altro nome, quello di Juan David Cabal classe 2001 sempre in forza all’Hellas Verona ma la trattativa sarebbe slegata rispetto a quella di Noslin: sarà un affare più lungo nel quale non è previsto l’inserimento di contropartite tecniche per ora. Baroni aspetta i rinforzi per la sua nuova Lazio.

