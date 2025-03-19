Lazio, Fabiani: “Baroni? Oggi non è in discussione”

LAZIO FABIANI BARONI – Intervistato da Il Messaggero, Angelo Fabiani ha parlato del momento della Lazio, che domenica ha rimediato la pesante sconfitta per 5-0 in casa del Bologna.

Così il direttore sportivo biancoceleste: “Baroni? Oggi non è in discussione, ma io sono come il progettista di una macchina. Aspetto la fine della corsa per vedere se c’è un pezzo che non va. Il discorso riguarda tutti, non solo il tecnico. Il nostro non è un confronto, ma un dialogo quotidiano. Baroni analizzerà in prima persona cosa non è andato e faremo insieme un riflessione profonda per chiudere al meglio il finale di stagione in Europa League e in campionato“.

LAZIO FABIANI BARONI – Prosegue: “Il mercato non dorme mai. Vedremo se servirà qualche pezzo di ricambio per migliorare il motore del prossimo anno. La Lazio fino a gennaio dominava in Europa e in campionato, abbiamo inserito tre giovani importanti in linea con il nostro progetto. Bisogna però dare modo a questi ragazzi di mostrare le qualità e il talento. Se non giocano, è difficile che possano farlo“.

Infine: “Abbiamo adeguato il contratto di Mandas perché era giusto e comunque glielo avevamo promesso. Marusic ha già un altro anno automatico. Per Vecino e Pedro ogni cosa si deciderà a suo tempo e non è questo. Non c’è nessun allarme alla Lazio, né fuori, né dentro il campo“.

