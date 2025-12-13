Lazio eroica a Parma, Sarri stupisce: “Vincere in 9? Già successo”

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 13 Dicembre 2025 · Aggiornato il 13 Dicembre 2025

Foto © Stefano D’Offizi

Lazio eroica a Parma: vittoria che pesa

La serata del Tardini entra di diritto tra le più singolari della stagione di Serie A. La Lazio supera il Parma per 1-0 giocando a lungo in doppia inferiorità numerica, mostrando compattezza, sacrificio e una sorprendente lucidità tattica. Un successo che va oltre i tre punti e che rafforza identità e autostima del gruppo biancoceleste.

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

Sarri e il precedente che spiazza tutti

Nel post gara, ai microfoni di DAZN, Maurizio Sarri ha sorpreso tutti con un racconto inatteso. “Vincere in doppia inferiorità numerica? Mi era già successo in Antella-Figline, vincemmo in otto contro dieci”, ha spiegato l’allenatore, richiamando un episodio delle categorie minori del calcio toscano. Un aneddoto che racconta molto della sua carriera e del suo approccio pragmatico alle difficoltà.

Una vittoria meritata oltre le espulsioni

Secondo Sarri, il successo contro il Parma non è frutto del caso. “È una vittoria che può darci entusiasmo, ma la convinzione questa squadra l’ha trovata già da fine settembre”, ha sottolineato. Anche analizzando la partita nel suo complesso, il tecnico ha ribadito come la Lazio abbia saputo interpretare meglio i momenti chiave dell’incontro.

Emergenza continua e ironia finale

Guardando al prossimo turno, tra squalifiche e infortuni, Sarri ha chiuso con una battuta che fotografa la stagione biancoceleste. “Se siamo in undici bene, altrimenti partiamo in dieci”. Ironia sì, ma anche la consapevolezza di una squadra che ha imparato a non cercare alibi.