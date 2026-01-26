Lazio, effetto Maldini: Noslin verso il Torino?

L’imminente approdo di Daniel Maldini alla Lazio è destinato a produrre effetti immediati sul mercato in uscita. In casa biancoceleste prende quota una cessione che fino a pochi giorni fa appariva marginale, ma che ora può diventare concreta: Tijjani Noslin è il nome destinato a muoversi.

Il Torino accelera per Noslin

Il Torino ha individuato in Noslin il profilo ideale per rinforzare il reparto offensivo negli ultimi giorni di mercato. Il club granata sta lavorando su una formula di prestito con diritto di riscatto, soluzione ritenuta sostenibile e coerente con le esigenze di bilancio. I contatti tra le parti sono avviati e registrano un primo, significativo segnale di apertura da parte della Lazio.

Il ruolo decisivo di Baroni

A facilitare l’operazione è la presenza di Marco Baroni sulla panchina del Torino. Il tecnico conosce bene Noslin, che aveva valorizzato nella precedente esperienza al Verona, rendendolo un punto fermo del suo sistema di gioco. Proprio la stima dell’allenatore rappresenta una leva determinante nella trattativa, così come la volontà del calciatore di ritrovare spazio e continuità.

Trattativa aperta, margini concreti

Non c’è ancora un accordo definitivo, ma i presupposti per arrivare alla chiusura ci sono tutti. Lazio e Torino continueranno a confrontarsi nei prossimi giorni per definire i dettagli economici legati al riscatto. L’operazione Noslin resta una pista concreta e può diventare uno dei movimenti più interessanti del finale di mercato.