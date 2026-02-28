Lazio, è il momento di Ratkov: sarà titolare contro il Torino

La Lazio ha un disperato bisogno di tornare al successo quanto prima non solo per conquistare punti preziosi, ma soprattutto per ridare quel morale e quell’entusiasmo che da molti mesi manca alla squadra e al popolo biancoceleste. L’obiettivo numero uno dei biancocelesti, senza troppi veli, è la Coppa Italia. Proprio in vista della semifinale di andata contro l’Atalanta in programma mercoledì, Maurizio Sarri è orientato al turnover per la sfida di domenica contro il Torino, con l’intento di far rifiatare i titolari e mettere minuti nelle gambe di chi finora ha trovato meno spazio.

LAZIO, CHANCE PER RATKOV DAL PRIMO MINUTO COL TORINO

Uno dei giocatori che è alla ricerca di spazio è sicuramente Petar Ratkov. arrivato nel corso della sessione invernale dal Salisburgo con il compito, secondo la società, di sostituire il partente Castellanos, non è mai riuscito a convincere appieno Sarri che gli ha sempre preferito Daniel Maldini, anche lui arrivato nel corso del mercato di gennaio.

L’ex Monza e Atalanta, però, non sarà disponibile per la trasferta di Torino a causa di un piccolo problema alla caviglia e lo staff medico biancoceleste ha voluto preservarlo proprio in vista della Coppa Italia. Ed ecco, dunque, che Ratkov scalda i motori: chissà se una grande prestazione, magari impreziosita dal primo gol in maglia laziale, potrebbe essere la chiave per far cambiare idea al tecnico e ritagliarsi un ruolo da vero protagonista al centro del progetto e dell’attacco biancoceleste, scrollandosi di dosso l’etichetta di oggetto misterioso che fin qui gli è rimasta incollata addosso dal giorno del suo arrivo a Formello.