Lazio, è fatta per Taylor! si tratta anche per Toth del Ferencvaros

Complice l’inattività forzata a causa del blocco durante il periodo estivo, la Lazio è la squadra più attiva della Serie A in questo mercato di gennaio. Dopo aver chiuso per l’attaccante Petar Ratkov – arrivato ieri a Roma e in mattinata ha svolto le visite mediche – i biancocelesti puntano forte sul centrocampo, in special modo dopo la cessione di Guendouzi al Fenerbahce. Il presidente Lotito e il ds Fabiani hanno chiuso per Kenneth Taylor dall’Ajax e stanno trattando con il Ferencvaros per Alex Toth.

LAZIO, RESTYLING CENTROCAMPO: È FATTA PER TAYLOR, TRATTATIVA APERTA PER TOTH

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, la Lazio ha trovato l’accordo totale con l’Ajax per un trasferimento a titolo definitivo a 15 milioni di euro più 2 di bonus e il giocatore è atteso a Roma già in serata. Nella giornata di domani si sottoporrà alle visite mediche di rito e firmerà il contratto che lo legherà ai biancocelesti fino al 2030. Taylor è un centrocampista mancino che può essere impiegato come mezz’ala ma anche come trequartista e nella scorsa stagione è stato premiato come giocatore dell’anno dell’Ajax, in seguito alle 15 reti e 8 assist forniti in tutte le competizioni.

Non è ancora chiusa, invece, la trattativa per Toth: secondo Alfredo Pedullà, il gioiellino classe 2005 è valutato dal Ferencvaros poco più di 10 milioni di euro. Sul centrocampista ungherese c’è anche la forte concorrenza di altri club europei e la Lazio vuole fare in fretta per regalare un profilo di grande prospettiva a mister Sarri. Nella scorsa stagione, Toth è stato uno dei migliori del club biancoverde, mettendo a referto 2 reti e 8 assist, contribuendo alla vittoria del campionato ungherese e al buon percorso in Europa League, dove il Ferencvaros superò la fase a girone unico e arrivò ai playoff. Inoltre, nonostante la giovane età, Toth ha già 9 presenze in nazionale maggiore.