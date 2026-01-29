Lazio, è fatta per il gioiellino classe 2007 Przyborek. Noslin in uscita

La Lazio continua ad operare sul mercato al fine di risolvere la situazione estremamente delicata delle ultime settimane. Dopo aver chiuso Taylor, Ratkov, Motta e Maldini, i biancocelesti hanno chiuso per un altro innesto: si tratta di Adrian Przyborek, trequartista classe 2007 in forza ai polacchi del Pogon Szczecin.

LAZIO, PRESO PRZYBOREK PER IL FUTURO: LE CIFRE DELL’AFFARE

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il centrocampista arriva nella Capitale a titolo definitivo per 4,5 milioni di euro più 1,5 di bonus e il 20% sulla futura rivendita da versare nelle casse del Pogon. Przyborek ha fatto il suo esordio con i grandi a soli 16 anni e da allora è sceso in campo con il club polacco per 83 volte in tutte le competizioni, tra cui la Conference League, realizzando 5 reti.

Przyborek preferisce giocare come trequartista puro ma, nonostante la giovane età, ha già messo in mostra grande duttilità: in carriera, infatti, è stato impiegato anche come mezz’ala o esterno d’attacco. A Maurizio Sarri potrebbe interessare molto la prima opzione, anche se prima sarà necessario un periodo di adattamento non solo alle richieste del tecnico, ma anche al nuovo campionato.

LAZIO, ALTRA CESSIONE IN VISTA? TRATTATIVA IN FASE AVANZATA COL MONACO PER NOSLIN

Tuttavia, la Lazio non perde di vista le uscite e, grazie all’arrivo di Maldini che dovrebbe essere impiegato in zona offensiva, Tijjani Noslin potrebbe partire. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, i biancocelesti sarebbero in trattativa avanzata per la cessione dell’ex Verona con il Monaco: i monegaschi sarebbero pronti ad offrire un prestito oneroso con diritto di riscatto che potrebbe sfiorare quota 20 milioni. Le parti continuano a trattare, con la Lazio che vorrebbe spingere per un obbligo di riscatto.