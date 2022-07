LAZIO CASALE – La Lazio abbraccerà presto il suo nuovo grande rinforzo in difesa. Come riporta Alfredo Pedullà, i biancocelesti hanno praticamente chiuso l’operazione con il Verona per Nicolò Casale.

LAZIO, E’ FATTA PER CASALE: AL VERONA 7 MILIONI PIU’ BONUS

L’accordo tra i due club è stato trovato per 7 milioni di euro più 3 di bonus legati al raggiungimento dello Scudetto o della qualificazione alla Champions League. Nelle prossime ore il giocatore classe ’98 è atteso nella Capitale per svolgere le visite mediche di rito. Rinforzo importante per Maurizio Sarri, che intanto attende ulteriori sviluppi sulla vicenda Romagnoli, il quale andrebbe a formare con Casale una coppia difensiva interessante.

LEGGI ANCHE: