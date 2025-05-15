Lazio e Celtic si contendono Fotis Ioannidis: concorrenza accesa

Manos Staramopoulos · Pubblicato il 15 Maggio 2025 · Aggiornato il 15 Maggio 2025

Rinnovato interesse della Lazio per Fotis Ioannidis

Il Panathinaikos si prepara a valutare offerte per il capitano e attaccante della nazionale greca, Fotis Ioannidis, con la Lazio che ha riacceso il suo interesse. La società biancoceleste, pur senza dichiarazioni ufficiali, considera il centravanti classe 2000 una pedina fondamentale per il proprio reparto offensivo, ma aspetta di conoscere la posizione finale in Serie A prima di muoversi concretamente.

La posizione in Serie A come fattore determinante

Con la Lazio attualmente al quarto posto, in corsa per un accesso diretto alla nuova Champions League, la differenza economica tra qualificazione ai gironi e Europa League potrebbe essere decisiva. La maggiore disponibilità finanziaria consentirebbe al club romano di coprire i 20 milioni di euro richiesti dal Panathinaikos per il cartellino di Ioannidis.

Il ruolo del 25enne attaccante nel mercato estivo

La giornata del 25 maggio, 38ª e ultima di campionato, sarà cruciale per definire le strategie di mercato. La Lazio avrà un quadro chiaro sulle proprie prospettive europee e potrà così muoversi con maggiore sicurezza nel trattare con il Panathinaikos per il talento greco.

Il Celtic tra i club interessati a Ioannidis

Non solo la Lazio: anche il Celtic segue con attenzione il giocatore. La squadra campione di Scozia ha monitorato le prestazioni di Ioannidis sia con la nazionale greca, sia con il club greco soprattutto in Europa. Considerandolo un rinforzo ideale per il proprio attacco, il Celtic ha già avviato contatti con il Panathinaikos per sondare le possibilità di un trasferimento.

Un mercato aperto e trattative in corso

Dopo un anno con la scritta “Non in vendita”, il Panathinaikos ora è aperto a discussioni sulla cessione di Fotis Ioannidis, a patto di ricevere offerte adeguate e condizioni finanziarie soddisfacenti. La finestra estiva promette dunque un mercato acceso per il giovane attaccante greco.

La sfida per assicurarsi Fotis Ioannidis si presenta serrata, con Lazio e Celtic pronte a contendersi un attaccante di grande prospettiva e valore tecnico, la cui decisione finale sarà influenzata dalle dinamiche di campionato e mercato.

LEGGI ANCHE: