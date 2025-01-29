Lazio e Bologna, possibile scambio tra Fabbian e Tchaouna

Jacopo Petricciuolo · Pubblicato il 29 Gennaio 2025 · Aggiornato il 29 Gennaio 2025

Lazio Bologna Fabbian Tchaouna – Sia Lazio che Bologna stanno cercando nuovi rinforzi sul mercato per completare la rosa e tra i due club potrebbe nascere uno scambio come riporta La Gazzetta Dello Sport. La squadra di Baroni cerca un centrocampista centrale per allungare le rotazioni mentre Vincenzo Italiano gradirebbe avere un esterno offensivo per rimediare all’infortunio di Riccardo Orsolini.

Chiavi tattiche – Come anticipato la Lazio cerca nuove pedine a centrocampo: in estate è stato preso Castrovilli a parametro zero come scommessa, tuttavia dopo il grave infortunio patito nell’avventura a Firenze non è riuscito a tornare al suo livello abituale e Baroni lo ha utilizzato con il contagocce. Per lo schema del Bologna invece gli esterni offensivi sono fondamentali e tra le varie opzioni in mezzo al campo Fabbian non è tra i preferiti di Italiano (Thiago Motta lo ha utilizzato molto più frequentemente nella scorsa stagione) e il possibile scambio con Tchaouna potrebbe aiutare entrambe le parti.

Dubbio sul minutaggio – Negli schemi di Baroni Fabbian potrebbe trovare più spazio anche grazie alla sua duttilità tattica, diverso invece il discorso relativo a Tchaouna: nonostante l’infortunio di Orsolini in squadra ci sono diversi esterni come Ndoye, Dominguez e Iling-Junior, il minutaggio potrebbe ulteriormente ridursi.

