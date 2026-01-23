Lazio, dubbio Rovella per il Lecce. E Sarri guarda al mercato

Nuova, potenziale batosta per Maurizio Sarri in vista della trasferta contro il Lecce, in programma domani, sabato 24 gennaio, allo Stadio Via del Mare. Oltre all’assenza forzata del squalificato Danilo Cataldi, il tecnico della Lazio potrebbe dover fare a meno anche di Nicolò Rovella.

La condizione non ottimale di Rovella

Il centrocampista italiano, appena rientrato da un problema di pubalgia, non è ancora nelle condizioni fisiche ideali. Secondo le ultime da Formello, il suo utilizzo dal primo minuto è fortemente in dubbio. La sua eventuale assenza priverebbe Sarri di un elemento di dinamismo e qualità in un reparto già provato dalla squalifica di Cataldi.

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

Il contesto: una Lazio sotto pressione

La situazione si inserisce in un momento complesso per i biancocelesti, reduci dalla pesante sconfitta interna contro il Como (0-3). Sarri ha recentemente ammesso di aver “fatto un passo indietro” nelle decisioni di mercato, lasciando l’iniziativa al presidente Claudio Lotito, in un clima di tensioni palesi sulla gestione della rosa. L’obiettivo stagionale, come ribadito dall’allenatore, sembra essere più la costruzione per il futuro che una corsa ai piazzamenti europei. La partita di domani diventa quindi cruciale per ritrovare unità e risultati.