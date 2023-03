LAZIO GAGLIARDINI GABBIADINI – Uno dei limiti della Lazio dallo scorso anno manifestati da Maurizio Sarri è la scarsa profondità della rosa. Una mancanza di alternative che, per parola del tecnico toscano, impedisce ai biancocelesti di essere competitivi su più fronti. Per questo l’obiettivo della società capitolina è quello di muoversi sul mercato il prossimo anno per mettere a disposizione più alternative al suo allenatore.

LAZIO, DOPPIO COLPO NEL MIRINO: PIACCIONO GAGLIARDINI E GABBIADINI

Un colpo a centrocampo e il tanto richiesto vice Immobile sono le due priorità per la Lazio. Il ds biancoceleste Tare, come riportato da “La Gazzetta dello Sport“, ha già stilato una lista preferiti. I due nomi che sembrano convincere maggiormente sono Roberto Gagliardini in mezzo al campo e Manolo Gabbiadini per l’attacco.

Il primo lascerà l’Inter a fine stagione causa scadenza contratto che non verrà rinnovato, con la Lazio che spera dunque di poter piazzare un colpo alla Vecino della scorsa estate. Il secondo, invece, è in netta ripresa, e gran parte del suo futuro dipenderà dal destino della Sampdoria: in caso di retrocessione dei blucerchiati, Gabbiadini lascerà quasi certamente Genova, diventando una buona occasione per quelle squadre in cerca di un giocatore che conosca bene il nostro campionato, tra le quali, appunto, anche la Lazio.

