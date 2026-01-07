Lazio, dopo Guendouzi spunta Taylor: contatti avviati con l’Ajax

Un vuoto da colmare in mezzo al campo

In casa Lazio il mercato entra nel vivo. L’addio di Mattéo Guendouzi, trasferitosi al Fenerbahçe, ha lasciato un vuoto evidente nel cuore del centrocampo. Maurizio Sarri lo aveva segnalato da tempo: servono rinforzi funzionali al suo calcio, capaci di unire qualità tecnica e dinamismo. Fabbian del Bologna resta un nome caldo, ma non sufficiente a coprire tutte le esigenze della rosa.

Il profilo individuato a Formello

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, la dirigenza biancoceleste ha acceso i riflettori su Kenneth Taylor dell’Ajax. Classe 2002, mancino naturale, il centrocampista olandese ha già collezionato 19 presenze stagionali, con 2 gol e 4 assist tra campionato e coppe. Può agire da interno puro o da mezzala offensiva, interpretando il ruolo oggi occupato da Basic con maggiore continuità e incisività.

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

Trattativa avviata e sì del giocatore

Dopo l’ufficializzazione della cessione di Guendouzi, la Lazio sarebbe pronta a sferrare l’affondo decisivo: come riferito da Fabrizio Romano e Matteo Moretto, Taylor ha già dato apertura totale al trasferimento in Serie A. L’operazione, secondo Gianluca Di Marzio, potrebbe chiudersi intorno ai 15 milioni di euro, cifra ritenuta sostenibile dal club capitolino.

Una scelta in linea con il progetto Sarri

L’eventuale arrivo di Kenneth Taylor rappresenterebbe una scelta coerente con la linea tecnica della Lazio: giovane, internazionale e già abituato a palcoscenici europei. Sarri cerca interpreti affidabili, e Taylor risponde perfettamente all’identikit. Ora la palla passa alla dirigenza. Il tempo stringe, ma la direzione sembra tracciata.