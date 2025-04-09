Lazio, Dia: “Sono in un grande club, e la squadra…”
LAZIO DIA – In occasione della sfida di domani di Europa League contro il Bodo, Boulaye Dia ha parlato alla UEFA.
Così l’attaccante senegalese, approdato alla Lazio la scorsa estate dalla Salernitana: “Non sono mai stato appassionato di rugby ma sono contento per l’Oyonnax, ha reso famosa la mia città. I miei fratelli giocavano a calcio, per me a sette anni è stato normale iniziare. Da bambino ero molto piccolo, mi dissero che non mi sarei sviluppato. È stata dura, ma i risultati poi sono arrivati. Non ho mai messo da parte il calcio. Lavoravo dalle 12 alle 20 e poi andavo ad allenarmi. Ci vuole forza mentale, passione e perseveranza per passare dalla nona categoria francese alla massima lega“.
LAZIO DIA
LAZIO DIA – Poi: “Sapevo che qui alla Lazio avrei scoperto qualcosa di nuovo, dalle aspettative ai tifosi. Qui non si cerca più di evitare la retrocessione, sono in un grande club. Sono fortunato ad essere in una grande squadra con una grande alchimia. Sento l’amore dei tifosi. Io sono semplicemente me stesso, una persona allegra. Faccio il mio lavoro per fare felice la gente“.
LEGGI ANCHE:
- Arsenal, sogni sotto l’ombrellone: Nico Williams, Gyokeres e…
- Como, Caqueret: “Voglio arrivare in Europa con questa maglia”
- Milan, Walker: “Rossoneri scelta giusta per me, in futuro…”
- Bologna, agente Lucumì: “Ottimi rapporti col Napoli, in passato…”
- Roma, per il centrocampo piace Angel Gomes del Lille
- Inter, Bastoni: “Feci le guerre per andare via, poi Conte…”
- Marchisio: “Roma-Juventus aperta. Koopmeiners…”
- Roberto Piccoli, futuro a Cagliari? L’Atalanta attende risposte
- Juve, Bremer: “Momento più bello? la vittoria della Coppa Italia”
- Ndicka nel mirino del Nottingham Forest: la Roma valuta il futuro
- Fiorentina, pronti 17 milioni per il riscatto di Gudmundsson