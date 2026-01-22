Lazio, Dele-Bashiru nel mirino del Trabzonspor: fissato il prezzo

Un nuovo capitolo potrebbe aprirsi in Turchia per Fisayo Dele-Bashiru. Il centrocampista nigeriano della Lazio, 24 anni, è finito nel mirino del Trabzonspor, club della Süper Lig che sta preparando un’offerta ufficiale per riportarlo nel campionato dove ha già militato.

Un profilo conosciuto in Turchia

L’interesse del Trabzonspor nasce dalla conoscenza diretta del giocatore. Dele-Bashiru si è messo in luce nelle file dell’Hatayspor, performance che gli hanno spalancato le porte della Serie A e della Lazio nell’estate del 2024 per una cifra intorno ai 6 milioni di euro. Lo staff tecnico turco, ammirato dalle sue doti, lo considera un rinforzo ideale e spinge per il suo ritorno.

Il nodo della valutazione: 15 milioni la richiesta della Lazio

La trattativa si annuncia complessa a causa di una distanza valutativa significativa. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Lazio stima Dele-Bashiru intorno ai 15 milioni di euro, una cifra ben superiore sia al suo valore di mercato attuale (circa 6,5 milioni) che all’investimento iniziale. Il Trabzonspor dovrà quindi presentare un’offerta convincente per far breccia nella dirigenza biancoceleste.

La situazione del giocatore e la concorrenza

Il centrocampista, che a Roma ha collezionato 8 presenze in campionato in questa stagione, sembra aperto a valutare l’ipotesi di un ritorno in Turchia. Non è però l’unico club interessato: anche Nottingham Forest e Sunderland sono stati accostati al suo nome. La partita si giocherà sulla capacità del Trabzonspor di avvicinarsi alle richieste della Lazio per un giocatore sotto contratto fino al 2028.