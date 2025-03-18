Lazio, debacle di Bologna rimescola le carte per il rinnovo di Baroni

La clamorosa sconfitta per cinque reti a zero di Bologna avrebbe lasciato parecchie scorie in casa Lazio; il rinnovo di Marco Baroni…

BOLOGNA LAZIO RINNOVO BARONI – Una debacle pesantissima, che compromette il cammino (anche se non irrimediabilmente), della Lazio in ottica qualificazione alla prossima edizione della Champions. La sconfitta di Bologna, contro una diretta concorrente per il quarto e ultimo posto utile per sfondare le porte dell’Europa che conta a fine stagione, avrebbe lasciato diversi strascichi in casa biancoceleste. Non tanto per la sconfitta in sé, considerando lo stato di grazia psico-fisica della squadra di Vincenzo Italiano, quanto per i clamorosi cinque ganci rimediati da un pugile, quello capitolino, che cade raramente ma che, quando lo fa, avviene in maniera fin troppo fragorosa (basti pensare al risultato di un altro match, contro l’Inter, terminato 0-6).

Ventitré vittorie su quarantuno partite stagionali rappresentano, comunque, un ottimo ruolino di marcia per la Lazio di Baroni, ma è inevitabile che la sconfitta in Emilia possa lasciare qualche scoria dalle parti di Formello anche sul rinnovo stesso del tecnico biancoceleste.

Stando a quanto riferito da Il Corriere dello Sport, infatti, Claudio Lotito avrebbe congelato i discorsi per l’estensione contrattuale del Mister con la società capitolina, il cui accordo ha naturale scadenza prefissata al 30 giugno 2026. La sensazione è che il Patron abbia intenzione di attendere gli esiti di fine stagione in Europa League e Serie A per considerare maturo il progetto stanziato con l’ex allenatore dell’Hellas Verona.

Rinnovo Baroni-Lazio: a fine stagione si tireranno le somme

In tal senso, il cammino in Europa consente alla Lazio di sognare ancora notti magiche nella competizione europea, con la squadra reduce dal passaggio del turno e attesa dal probante, ma non impossibile, test contro il Bodo-Glimt nei quarti di finale del percorso che conduce alla finale del San Mamès di Bilbao. Il mandato di Baroni a Roma non sarebbe minimamente in discussione, ma i discorsi per il rinnovo sarebbero, dunque, stati posticipati malgrado le premesse di qualche settimana fa. A fine stagione, poi, si tireranno le somme per far tornare tutti i conti.