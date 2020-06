Lazio De Paul: ecco il sostituto di Milinkovic-Savic. Avviati i contatti con l’Udinese LAZIO DE PAUL – Il Direttore Sportivo della Lazio Igli Tare si sta già muovendo per prendere l’eventuale sostituto di Sergej Milinkovic-Savic. Col centrocampista serbo che potrebbe accasarsi al Paris St Germain o al Manchester United per una cifra fra gli 80 ed i 100 milioni di euro, il dirigente biancoceleste è pronto dunque a fare la sua mossa per arrivare a Rodrigo de Paul dell’Udinese. Questo è ciò che scrive Il Corriere di Roma: “[…] De Paul costa molto, il d.g. friulano Marino ha dichiarato che l’estate scorsa poteva essere ceduto a 35 milioni, ma il giocatore a 26 anni ha voglia di compiere il salto di qualità. Dall’eventuale cessione di Milinkovic-Savic la Lazio incasserebbe una cifra tra gli 80 e i 100 milioni e l’ipotesi di investirne almeno un terzo per il suo sostituto è presa in considerazione, anche in vista della Champions“. LAZIO DE PAUL – La voglia di fare il salto di qualità, unita ad un accordo fra i due club – fra cui sembra ci siano già dei contatti -, saranno fondamentali per la buona riuscita dell’operazione. De Paul, in Italia dal 2016, è cresciuto tanto dal suo approdo in Friuli. Pierpaolo Marino, riporta la nostra redazione, ha infatti confessato di recente: “30-35 milioni potevamo prenderli l’anno scorso ma non li abbiamo presi… Le contropartite possono aumentare il valore di una trattativa“. Tutti segnali che il trequartista argentino sarà l’uomo-mercato della prossima estate in casa Pozzo. Resta aggiornato. Ti invieremo una mail solo per le novità Il Tuo Indirizzo Email Notizie più importanti Ho letto e accetto i Termini Condizioni

