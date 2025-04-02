Lazio, da non escludere l’addio estivo di Marusic

Raffaele Campo · Pubblicato il 2 Aprile 2025 · Aggiornato il 4 Aprile 2025

LAZIO MARUSIC – Nonostante il rinnovo automatico fino al 2026, non sarebbe affatto scontata la permanenza di Adam Marusic alla Lazio anche per la prossima stagione. A riferirlo è il Corriere dello Sport.

Secondo il quotidiano romano infatti, l’esterno montenegrino di 32 anni e nella Capitale dal 2018 si sarebbe aspettato un adeguamento economico e un nuovo accordo basato su una intesa verbale per un ulteriore prolungamento fino al 2027 con opzione per il 2028.

LAZIO MARUSIC – Tale accordo sembrava inizialmente vicino, ma poi non sarebbe mai arrivato. Ecco che quindi in estate potrebbero aprirsi nuovi scenari. Il giocatore e i suoi agenti starebbero infatti pensando di utilizzare a proprio favore l’articolo 17 della FIFA, che consente ai giocatori di svincolarsi in via unilaterale a due anni di distanza dall’ultimo rinnovo, in questo caso nel 2022. E quindi per Marusic potrebbero arrivare importanti offerte dall’Arabia Saudita e dalla Turchia.

