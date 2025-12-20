Lazio-Cremonese, probabili formazioni e dove vederla in tv

Lazio-Cremonese apre la 16ª giornata

La 16ª giornata di Serie A si apre con la sfida dell’Olimpico tra Lazio e Cremonese, un confronto che mette in palio punti importanti per entrambe. I biancocelesti cercano continuità, i grigiorossi inseguono certezze e risposte dopo un avvio complicato.

Le scelte di Sarri in casa Lazio

Maurizio Sarri deve fare i conti con diverse assenze. Gli squalificati Zaccagni e Basic riducono le opzioni, mentre Noslin è stato frenato dall’influenza. Nel tridente spazio a Pedro con Castellanos e Cancellieri. In mezzo al campo occasione dal primo minuto per Vecino, con Guendouzi e Cataldi a completare il reparto. In difesa rientra Gila dopo la squalifica, al suo fianco Romagnoli, recuperato dall’influenza.

Le mosse di Nicola per la Cremonese

Sul fronte Cremonese, Davide Nicola deve rimpiazzare lo squalificato Payero. A centrocampo possibile adattamento di Zerbin da mezz’ala insieme a Bondo e Vandeputte. Sulle corsie esterne agiranno Floriani Mussolini e Pezzella, con Barbieri inizialmente in panchina. In difesa assente Bianchetti, chance per Ceccherini. In attacco coppia formata da Bonazzoli e Vardy.

Lazio-Cremonese, le probabili formazioni

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Vecino; Cancellieri, Castellanos, Pedro.

CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Ceccherini; Floriani Mussolini, Zerbin, Bondo, Vandeputte, Pezzella; Bonazzoli, Vardy.

Dove vedere Lazio-Cremonese in tv

La gara sarà trasmessa in esclusiva su DAZN, con calcio d’inizio alle ore 18. Match visibile tramite app su smart tv, Sky Q e sul canale DAZN disponibile su Sky.