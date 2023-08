LAZIO BONUCCI – Il futuro di Leonardo Bonucci, 36 anni e ai margini della Juventus, potrebbe essere ancora in Italia.

Oltre che l’Union Berlino, sulle sue tracce ci sarebbe anche la Lazio.

LAZIO BONUCCI – Così scrive in esclusiva Alfredo Pedullà: “C’è il via libera di Maurizio Sarri, adesso bisogna trovare gli accordi. E quindi bisogna viaggiare con prudenza fino a quando non arriveremo alla definitiva quadratura. Bonucci vorrebbe restare in Italia, ma devono esserci le condizioni giuste. Nel frattempo l’Union Berlino, fortemente interessato e in pressing da giorni, dovrà aspettare la decisione definitiva di Bonucci. Non trascorrerà troppo tempo, deadline di due o tre giorni al massimo. Di sicuro la Lazio è interessata, è inutile correre adesso: presto tireremo le somme“.

