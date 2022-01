LAZIO SPORTING CABRAL – La Lazio vuole tentare il colpo al fotofinish. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, è in corso in questi minuti un incontro tra la dirigenza biancoceleste e quella dello Sporting Lisbona per l’attaccante Jovane Cabral.

LAZIO, CONTATTI CON LO SPORTING PER CABRAL: COSTA 8 MILIONI DI EURO

Cabral, capoverdiano classe ’98, è in scadenza con lo Sporting Lisbona nel 2023. Il club portoghese valuta il giocatore circa 8 milioni di euro. Non è scontato che la trattativa vada a buon termine, ma la Lazio ci sta provando. L’obiettivo biancoceleste è sempre quello di regalare a Sarri un vice-Immobile, ruolo liberato dall’uscita di Muriqi.

