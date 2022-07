LAZIO MAXIMIANO PROVEDEL – La Lazio è sempre in cerca di una nuova coppia di portieri dopo gli addii di Strakosha prima e di Reina poi. Viste le difficoltà per arrivare a Carnesecchi e Vicario, in pole per i biancocelesti ci sarebbe Maximiano, estremo difensore del Granada.

LAZIO, CON MAXIMIANO PUO’ ARRIVARE ANCHE PROVEDEL

Come riporta Sky Sport, la Lazio continua a trattare col club spagnolo per cercare di raggiungere un’intesa che ancora non c’è. Se l’affare dovesse andare in porto, il nome caldo da affiancare al portoghese è quello di Ivan Provedel dello Spezia. In questo caso i biancocelesti hanno già un accordo col giocatore ed il suo entourage. Resta da convincere lo Spezia, che per il suo portiere chiede 6 milioni di euro, mentre la Lazio si sarebbe fermata a 3.

