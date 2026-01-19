Lazio-Como, probabili formazioni e tv: Sarri sfida Fabregas
La Lazio ospita il Como nel posticipo del lunedì della 21ª giornata di Serie A, con calcio d’inizio alle 20.45. All’Olimpico va in scena una sfida che intreccia ambizioni europee e voglia di continuità, in un momento chiave della stagione.
Le scelte della Lazio
In casa Lazio, Maurizio Sarri ritrova Mattia Zaccagni, pronto a riprendersi una maglia nel tridente completato da Gustav Isaksen e Tijjani Noslin, favoriti su Matteo Cancellieri e Petar Ratkov. A centrocampo cresce la candidatura di Nicolò Rovella, ristabilito e in ballottaggio con Danilo Cataldi, mentre Toma Basic resta ai margini. La linea difensiva sarà guidata da Alessio Romagnoli davanti a Ivan Provedel. Ancora assenti Fisayo Dele-Bashiru e Boulaye Dia, attesi a breve dopo la Coppa d’Africa.
Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.
Le mosse del Como
Nel Como, Cesc Fabregas conferma Anastasios Douvikas come riferimento offensivo, supportato da Nico Paz, Jesus Rodriguez e uno tra Mergim Vojvoda e Kuhn. In mediana Lucas Da Cunha deve guardarsi dalla concorrenza di Maxence Caqueret. In difesa c’è Diego Carlos, con Smolcic e Valle favoriti sulle fasce.
Probabili formazioni
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Vecino, Cataldi, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni. Allenatore: Sarri.
COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Diego Carlos, Valle; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Nico Paz, Jesus Rodriguez; Douvikas. Allenatore: Fabregas.
Dove vederla in tv
Lazio–Como sarà trasmessa in esclusiva su DAZN, con possibilità di visione anche su DAZN 1 per gli abbonati Sky. Una serata che può dire molto sul futuro di entrambe.