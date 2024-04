LAZIO COLPANI – Con l’annuncio di ieri da parte del Palmeiras, è inevitabile che in casa Lazio si pensi al sostituto di Felipe Anderson.

Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, un nome molto gradito dal ds Fabiani sarebbe quello di Andrea Colpani, talentuoso fantasista del Monza e già accostato ad altre big nei mesi scorsi.

LAZIO COLPANI – Così si legge nel sito della Rosea: “[…] La Lazio sta alla finestra. Pronta a preparare la sua offerta per il trequartista vincolato al Monza fino al 2028 e protagonista in questa stagione di A con 8 gol in 32 presenze. Un’operazione da circa 20 milioni di euro. Con Colpani la Lazio punterebbe a un investimento su un giocatore che potrà crescere ancora e nello stesso tempo rappresenterebbe subito un rinforzo di qualità per dare un segnale chiaro dei programmi del club“.

