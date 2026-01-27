Lazio, Claudio Lotito chiude il caso Romagnoli: “Ecco perché resta”

Claudio Lotito, Presidente della Lazio, ha rilasciato un’intervista nel corso della quale ha parlato della permanenza di Alessio Romagnoli

LOTITO LAZIO ROMAGNOLI – Un virgolettato chiaro per chiudere le porte del mercato in uscita. Almeno, quelle nei riguardi di Alessio Romagnoli. Claudio Lotito, Presidente della Lazio, ha voluto archiviare il caso della settimana biancoceleste che aveva coinvolto il nome dell’ex centrale del Milan. Il classe 1995 era finito al centro delle voci di mercato per aver accettato la proposta multimilionaria, su base triennale, da parte dell’Al Sadd – allenata dall’ex trequartista biancoceleste, Roberto Mancini – mentre la società biancoceleste avrebbe incassato circa 7 milioni di euro per il cartellino del centrale di Anzio.

La scadenza contrattuale fissata nell’accordo con Romagnoli al 30 giugno 2027 aveva notevolmente inciso nella scelta dei protagonisti. Il veto posto da Maurizio Sarri, tuttavia, con il tecnico che aveva letteralmente espresso tutta la propria contrarietà alla cessione del numero 13, ha contribuito all’inversione della rotta del club. Prima con un comunicato, poi con le dichiarazioni del numero uno biancoceleste:

“La Lazio non intende indebolirsi e smantellare la squadra dal punto di vista tecnico, di leadership ed economici. Così, abbiamo deciso di tenere in rosa un elemento fondamentale della squadra per tutti questi parametri. Alessio Romagnoli resta con noi e crediamo sia una scelta di grande responsabilità da parte nostra. La sua permanenza è fondamentale per questo gruppo: Alessio è un punto di riferimento e un professionista sotto contratto”. Dossier chiuso, archiviato, ai microfoni di Roma Today.

