Lazio, cessione Tavares al Besiktas: arriva Pedraza dalla Liga

Rivoluzione sulla fascia sinistra

In casa Lazio prende forma una doppia operazione destinata a incidere sugli equilibri della rosa. La dirigenza biancoceleste, concentrata anche sulle piste Toth e Timber per il centrocampo, ha deciso di intervenire con decisione sulla corsia mancina. La difesa sarà il prossimo reparto a cambiare volto, con una scelta ormai definita sia in uscita sia in entrata.

Tavares verso il Besiktas

Secondo quanto riferito da Sky Sport, Nuno Tavares è pronto a lasciare la Lazio nelle prossime ore. Il laterale portoghese è a un passo dal Besiktas, che lo accoglierà con la formula del prestito con obbligo di riscatto fissato a 10 milioni di euro. Una parabola particolare quella di Tavares: partenza brillante nella scorsa stagione, poi un progressivo ridimensionamento culminato con l’esclusione dal progetto di Maurizio Sarri, anche a causa dell’errore pesante nel derby.

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

Il sostituto arriva dalla Liga

Il dopo Tavares parla spagnolo. La Lazio ha scelto Alfonso Pedraza, esterno mancino classe 1996 del Villarreal. Il giocatore è in scadenza a giugno e sarebbe potuto arrivare a parametro zero, ma l’addio immediato del portoghese ha spinto il club ad anticipare l’operazione. Ai gialli andrà un indennizzo di circa un milione di euro. Per la Lazio si apre una fase di assestamento, con l’obiettivo di ritrovare solidità e continuità sulla fascia sinistra in questa stagione di Serie A.