Lazio cerca erede di Romagnoli: nel mirino Leite e Ranieri

La Lazio si muove in anticipo sul mercato per prepararsi all’addio di Alessio Romagnoli. Il capitano ha dato il suo assenso al trasferimento all’Al-Sadd per un’offerta di 10 milioni di euro e aspetta solo il via libera del presidente Claudio Lotito. La dirigenza biancoceleste, per non farsi trovare impreparata, sta valutando due nomi specifici per il reparto centrale: Diogo Leite dell’Union Berlino e Luca Ranieri della Fiorentina.

Diogo Leite: l’opportunità a parametro zero

Il profilo portoghese è quello su cui la Lazio sta concentrando una forte attenzione. Diogo Leite, 26 anni, è un difensore mancino con esperienza in Bundesliga e un contratto in scadenza a giugno 2026 con l’Union Berlino, che non rinnoverà. Questa condizione lo rende un obiettivo perfetto per la politica di sostenibilità del club, che potrebbe acquisirlo a parametro zero già nella prossima estate. La sua duttilità tattica e la struttura fisica lo rendono adatto ai diversi sistemi difensivi.

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

Luca Ranieri: la pista italiana e la volontà del giocatore

L’altra opzione è Luca Ranieri, centrale mancino classe 1999 della Fiorentina. La situazione del giocatore a Firenze è complicata: dopo aver perso la fascia di capitano e il posto da titolare, Ranieri si è detto “più che disposto ad andarsene” per trovare maggiore continuità. La Lazio ha già effettuato un sondaggio esplorativo, ma l’operazione a gennaio è complessa perché la Fiorentina al momento non intende privarsi del giocatore, a meno di un’offerta notevole.

Il contesto di mercato e le prossime mosse

Le trattative per un difensore si inseriscono in un mercato laziale molto movimentato, che ha già visto le cessioni di Castellanos e Guendouzi e che potrebbe salutare a breve anche Tavares. La decisione finale dipenderà dalla chiusura formale per Romagnoli e dall’evoluzione delle due piste. Diogo Leite appare come l’opportunità più strategica e economica a medio termine, mentre Luca Ranieri rappresenterebbe una soluzione più immediata ma dai costi probabilmente più elevati.