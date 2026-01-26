Lazio, c’è mercato anche in entrata: Daniel Maldini a un passo; cifre

Daniel Maldini, attaccante di proprietà dell’Atalanta, sarebbe a un passo dalla Lazio; le cifre di un trasferimento praticamente fatto

MALDINI DANIEL LAZIO CIFRE – Daniel Maldini viaggia velocissimo verso Roma, sponda Lazio. Non solamente a livello figurativo, ma anche letterale, a giudicare delle ultime indiscrezioni di mercato riportate da Gianluca Di Marzio. La soluzione del club biancoceleste al mal di gol di una squadra che ha realizzato appena sei gol nelle ultime otto partite in Serie A, potrebbe essere stata ritrovata nell’ex attaccante del Milan. Secondo quanto filtra, infatti, il classe 2001 sarebbe pronto a svuotare il proprio armadietto di Zingonia, con tutte le strade del futuro che porterebbero a Roma.

Lazio e Atalanta sarebbero in procinto di studiare la formula giusta per il trasferimento del venticinquenne a Formello. I due club ragionerebbero su un passaggio basato sul prestito oneroso di circa 1 milione di euro, con diritto di riscatto – che diverrebbe obbligo a determinate condizioni legate alle reti e alle presenze dello stesso Maldini in maglia biancoceleste – fissato a 14 milioni di euro, a giugno. La trattativa sarebbe incanalata verso i giusti binari, con il figlio d’arte pronto a prendere il primo treno verso Roma già nel corso della giornata.

L’operazione avrebbe già ricevuto il consenso di Maurizio Sarri, tecnico che, a margine della trasferta di Lecce, aveva espresso qualche perplessità sulle trattative che coinvolgevano diversi elementi della rosa (Alessio Romagnoli su tutti). La società capitolina, blindata la partenza del proprio numero 13 in difesa, starebbe riversando le proprie attenzioni sulla fase offensiva: Daniel Maldini appare ormai prossimo al viaggio verso Roma.

