Lazio, capitolo terzini – La Lazio è ancora alla ricerca di un terzino sinistro che possa soddisfare le esigenze tecnico tattiche di Maurizio Sarri. Come riportato da “Fantacalcio.it“, quindi, il nome di Luca Pellegrini, che nelle scorse settimane sembrava essere il profilo maggiormente accreditato per quel ruolo, sta sfumando pian piano e i biancocelesti avrebbero iniziato a ragionare su altri profili. Uno di questi risponde al nome di Viktor Kristensen, appena retrocesso nella serie cadetta inglese con il “suo” Leicester.

Lazio, capitolo terzini – Gli agenti del giocatore nei giorni scorsi hanno raggiunto Formello per intavolare al meglio la trattativa anche se, nonostante il club capitolino apprezzi molto le sue doti tecniche, avrebbe qualche riserva riguardo la poca esperienza internazionale del laterale sinistro. Altro profilo che, ovviamente, piace moltissimo all’allenatore toscano della Lazio, risponde al nome di Mario Rui del Napoli. Per lui, però, la strada sarebbe un po più tortuosa sia per la richiesta economica dei partenopei (6-7 milioni di Euro), che per la volontà di Aurelio De Laurentiis di trattenere ancora il giocatore in Campania. Ad ogni modo i prossimi giorni saranno fondamentali per capire quale sarà il giocatore che presiederà la corsia sinistra della Lazio nel corso della prossima stagione.

