Lazio, Cancellieri verso il Brentford: accordo vicino da 15 milioni

Cancellieri verso la Premier League

Il futuro di Matteo Cancellieri sembra sempre più lontano dalla Serie A. Secondo La Gazzetta dello Sport, Lazio e Brentford sarebbero prossime a chiudere un accordo per il trasferimento dell’esterno offensivo classe 2002, con una valutazione complessiva che potrebbe arrivare a 18 milioni di euro. Un’operazione che conferma l’attenzione crescente dei club di Premier League sui giovani profili italiani.

La strategia della Lazio

Per il club biancoceleste l’operazione rappresenta una scelta strategica. Cancellieri, reduce da una stagione di crescita ma senza continuità assoluta, non è considerato incedibile. La dirigenza valuta positivamente una cessione che permetterebbe di generare risorse da reinvestire sul mercato, mantenendo equilibrio economico e margini di manovra.

Occasione di rilancio per il giocatore

Per Matteo Cancellieri il passaggio al Brentford sarebbe una chance importante. La Premier League offre visibilità, intensità e un contesto ideale per esprimere le sue qualità atletiche e offensive. L’intesa è vicina e la sensazione è che manchino solo gli ultimi dettagli per definire un trasferimento destinato a concretizzarsi a breve.