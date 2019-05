Lazio, Caicedo potrebbe dire addio a fine stagione

Caicedo è alla seconda annata in biancoceleste

Dopo due stagioni e nonostante quest’ultima sia stata molto positiva, Felipe Caicedo, attaccante ecuadoregno, potrebbe lasciare la Lazio.

Così si legge nel portale “cittaceleste.it“: “L’attaccante della Lazio, Felipe Caicedo dopo la prima stagione piuttosto anonime e marchiata da qualche errore, nella stagione in corso la Pantera si è ripreso la Lazio. Sono 8 i gol messi a segno da Caicedo tra campionato e coppe, ma nonostante l’annata positiva, l’ecuadoriano a fine stagione potrebbe lasciare la Lazio. Quella di domani contro il Bologna può essere addirittura la sua ultima partita all’Olimpico. Il suo contratto scade nel 2020, qualora dovessero arrivare offerte importanti la Lazio le prenderà in considerazione. Da Cina, Emirati Arabi e Spagna potrebbero arrivare offerte per l’attaccante. Caicedo non disdegnerebbe l’idea di cambiare aria, come testimonia il suo profilo Instagram, molto spesso Caicedo va in vacanza con la moglie a Dubai. All’inizio del 2014, fu tesserato con l’Al Jazira di Abu Dhabi. Il suo ingaggio da 1,6 milioni di euro può essere discusso insieme alla scadenza del contratto (2020), ma qualora non si ci dovesse mettere a trattare per il rinnovo, l’addio appare scontato“.