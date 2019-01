Lazio, Caceres e Basta verso l’addio: il punto sulle cessioni

Caceres è in biancoceleste da quasi un anno. Potrebbe partire anche Patric, nonostante il rinnovo fino al 2022

Diversi sono i giocatori in uscita in casa Lazio, su tutti Martin Caceres e Dusan Basta. Quanto al primo, si legge sulla versione online de “La Gazzetta dello Sport“, “ha perso via via terreno nei piani biancocelesti. Aveva cominciato il campionato da titolare, contro il Napoli, ma ha disputato la sua ultima presenza in A nel derby del 29 settembre: uno svarione sul gol del romanista Lorenzo Pellegrini come timbro finale. In Europa League, 4 volte in campo senza riuscire a ribaltare la scena. Il suo passaggio al Parma sembrava fatto, ma poi sono emersi intoppi a rallentarlo. Basta è alla quinta stagione in biancoceleste. Arrivò con Pioli, si è fatto valere con Inzaghi. A 34 anni l’esterno serbo ha perso la corsa dei giorni migliori. Non gioca dal 4 ottobre quando alla seconda presenza stagionale, a Francoforte, venne espulso. Solo panchina in campionato sino ad essere escluso dalla lista dei 25. Gli è stato proposto di andare alla Salernitana, ma vuol rimanere in A: il suo nome è stato accostato all’Udinese per un ritorno suggestivo e al Bologna in attesa della chiamata giusta. Potrebbe partire pure Patric che nei mesi scorsi ha rinnovato il contratto fino al 2022. Il 25enne spagnolo continua a lasciare perplessità nelle sue prestazioni da esterno. E sulla destra la Lazio si sta muovendo per ingaggiare Zappacosta. Ai saluti anche il centrocampista Murgia e la punta Rossi, cresciuti nel vivaio. A 22 anni cercano spazio altrove per poi riconquistare la Lazio“.