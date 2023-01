LAZIO SANABRIA JUTGLA’ – Dopo l’infortunio rimediato da Ciro Immobile nella gara contro il Sassuolo, la Lazio starebbe pensando di muoversi sul mercato per regalare a Sarri un centravanti di ruolo che possa permettere all’attaccante di Torre Annunziata di recuperare pienamente dall’infortunio.

LAZIO, CACCIA AL VICE IMMOBILE: PIACE SANABRIA, OCCHIO A JUTGLA’

Come riportato da Calciomercato.com, sul taccuino di Tare ci sono già diversi nomi, sia del nostro Campionato che esteri. Restando in Italia il favorito resta sempre Tony Sanabria del Torino. Il futuro del paraguaiano, però, è strettamente legato alla trattativa tra i granata e la Roma per Eldor Shomurodov, al momento bloccata. Qualora l’uzbeko dovesse arrivare alla corte di Juric, ecco che Sanabria potrebbe avere il via libera per partire.

Nelle ultime ore è spuntato anche il nome di Bonazzoli, ma al momento non ci sono stati contatti con la Salernitana. Da tenere invece d’occhio il nome di Ferran Jutglà, attaccante spagnolo classe ’99 in forza al Bruges. La Lazio ci starebbe comunque lavorando per provare a portarlo nella Capitale, se non questo Gennaio, almeno in estate.

OLTRE A “LAZIO SANABRIA JUTGLA'” LEGGI ANCHE: