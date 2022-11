LAZIO LUIS ALBERTO ILIC – Il mercato di Gennaio si avvicina e la Lazio cercherà di essere per una volta protagonista, regalando a Sarri le pedine mancanti per completare la rosa. I biancocelesti proveranno poi a risolvere la grana Luis Alberto, con lo spagnolo sempre in odore di addio dalla scorsa estate, per poi trovarne subito un sostituto.

LAZIO, CACCIA AL POST LUIS ALBERTO: ILIC IL PREFERITO, DUE LE ALTERNATIVE

Come riportato da “La Gazzetta dello Sport“, il gelo tra Luis Alberto e Sarri non è passato. La cessione sarebbe una soluzione che accontenterebbe entrambe le parti ma, come accaduto in estate, dipenderà dalle offerte che giungeranno a Formello, con Lotito sempre disposto a trattare solo alle sue condizioni. Intanto il club biancoceleste ha già stilato una lista con i nomi per il dopo Luis Alberto.

In cima c’è sempre Ilic del Verona, bloccato già in estate. La valutazione fatta dall’Hellas resta sempre tra i 15 e i 18 milioni di euro, e si tratterebbe di un’operazione in prestito con obbligo di riscatto. Il via libera arriverà solo nel momento in cui Siviglia o Villarreal, le squadre interessate a Luis Alberto, si presenteranno con un assegno da 25-30 milioni di euro per lo spagnolo.

In alternativa ad Ilic, la Lazio ha individuato altri due profili, Oliver Torres e Borigeaud. Per il primo si tratterebbe, di fatto, di uno scambio alla pari con il Siviglia, che già lo scorso mercato aveva messo in piedi questo tipo di idea. Il secondo, invece, attualmente in forza al Rennes, ha recentemente rinnovato con il club francese, ma la sua valutazione è simile a quella di Ilic, ovvero intorno ai 15 milioni di euro.

LEGGI ANCHE: