Lazio-Brekalo, parla il ds del Wolfsburg – La Lazio ha in mente un nome che potrebbe letteralmente far decollare il progetto tecnico di Maurizio Sarri. Il nome in questione è quello di Josip Brekalo, attaccante classe 1998 del Wolfsburg; ma prima di poter sferrare l’ affondo decisivo Igli Tare dovrà risolvere la situazione legata a Joaquin Correa, la quale blocca il mercato del club biancoceleste.

Lazio-Brekalo, parla il ds del Wolfsburg – Intanto, però, sul futuro del talento che tanto intriga la Lazio si è espresso il ds del Wolfsburg Marcel Schäfer, che a “Sportbuzzer” ha così parlato:

“Josip ci ha chiesto la cessione, ma questo potrà accadere solo se un club si farà avanti”

Per ora, dunque, non è giunta nessuna offerta ufficiale ma l’ operazione sembra alla portata dei biancocelesti in quanto il costo del cartellino dell’ attaccante croato si aggira attorno ai 15 milioni di Euro. Tutto resta comunque legato al destino di Correa e i prossimi giorni saranno fondamentali per capire le reali possibilità di questa trattativa.

