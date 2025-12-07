Lazio-Bologna, probabili formazioni e diretta tv del match

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 7 Dicembre 2025

Foto © Stefano D’Offizi

Lazio-Bologna: attesa all’Olimpico, Sarri sfida Italiano

La 14ª giornata di Serie A propone una sfida di grande interesse tra Lazio e Bologna, in programma alle ore 18 allo Stadio Olimpico. Due squadre in crescita, accomunate dall’obiettivo di consolidare la propria posizione nella zona europea della classifica.

Le probabili formazioni di Lazio-Bologna

In casa Lazio, Maurizio Sarri è pronto a rilanciare dal primo minuto Valentín Castellanos, terminale offensivo supportato da Gustav Isaksen e Mattia Zaccagni. Dalla panchina pronti Boulaye Dia e il recuperato Matteo Cancellieri. In cabina di regia agirà Matías Vecino, con Fisayo Dele-Bashiru come principale alternativa. Sulla corsia sinistra difensiva è duello aperto tra Nuno Tavares e Luca Pellegrini, con il portoghese leggermente favorito.

Nel Bologna, Vincenzo Italiano si affida alla qualità sulle fasce di Riccardo Orsolini e Nicolò Cambiaghi. Da centravanti dovrebbe partire Santiago Castro, sostenuto alle spalle da Jens Odgaard. In mezzo al campo spazio a Lewis Ferguson e Nikola Moro. Al centro della difesa torna Heggem, con Emil Holm pronto sulla corsia destra. Tra i pali confermato Federico Ravaglia.

Lazio-Bologna, le probabili formazioni

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Vecino, Basic; Isaksen, Castellanos, Zaccagni. All. Sarri

Bologna (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Hegem, Lucumì, Miranda; Moro, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro. All. Italiano

Dove vedere Lazio-Bologna in tv

Lazio-Bologna sarà trasmessa in diretta su DAZN e su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K, con streaming disponibile su NOW, Sky Go e sull’app DAZN.

