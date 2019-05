Lazio – Bologna, emozioni all’Olimpico: 3-3 che vale la salvezza per i rossoblù

Sotto il diluvio copioso nel secondo tempo, colpo sfiorato del Bologna che quasi vince contro la Lazio ma il punto basta per essere aritmeticamente salvo. Bastava, infatti, un solo punto per i rossoblù che addirittura riescono a ribaltare l’iniziale vantaggio di Correa con due gol nella ripresa in un minuto: Poli e Destro gli autori dei gol per gli ospiti.

Al 58′ perla di Bastos con un gran tiro a giro ma gli emiliani hanno la forza per trovare il 2-3 di Orsolini.

Ci prova Cataldi al 69′, bella parata di Skorupski ma nel finale, punizione da applausi di Milinkovic Savic che a dieci dal termine, entrato da poco sigla il 3-3 finale.

Il tabellino del match:

LAZIO: Guerrieri; Acerbi, Luiz Felipe (53′ Armini), Bastos; Romulo, Parolo, Badelj (64′ Cataldi), Leiva (73′ Milinkovic-Savic), Lulic; Correa, Immobile

Allenatore: Simone Inzaghi

BOLOGNA: Skorupski; Mbaye, Danilo, Lyanco, Dijks; Poli (80′ Dzemaili), Pulgar; Orsolini, Soriano, Palacio (90′ Krejc); Destro (71′ Santander)

Allenatore: Sinisa Mihajlovic

Ammoniti: Destro (BOL); Correa, Leiva (LAZ)

Arbitro: Pasqua di Tivoli