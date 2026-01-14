Lazio, bloccato Pedraza per giugno: c’è la firma del difensore

La Lazio sta vivendo una sessione invernale di mercato da vera protagonista, ma la dirigenza lavora già concretamente per la prossima stagione. I biancocelesti, infatti, secondo Sportitalia, hanno chiuso un colpo per la fascia sinistra: si tratta di Alfonso Pedraza, terzino in forza al Villarreal. Il lavoro costante portato avanti nelle ultime settimane dal presidente Lotito e dal ds Fabiani ha dato i suoi frutti nella giornata di ieri, quando il classe ’96 ha firmato un contratto che lo legherà al club capitolino fino al 2028.

Al momento, l’accordo prevede che il giocatore arrivi a Roma soltanto a partire dal prossimo giugno, ma lo scenario potrebbe cambiare rapidamente già in questi giorni di gennaio. Tutto dipende dalle operazioni in uscita, in particolare dalla situazione di Nuno Tavares. Il portoghese è finito nel mirino del Besiktas e, se questa cessione dovesse concretizzarsi a breve, la Lazio avrebbe lo spazio necessario per anticipare i tempi. In quel caso, verrebbe versato un piccolo indennizzo economico nelle casse del club spagnolo per portare subito Pedraza alla corte di Maurizio Sarri, permettendo all’allenatore di inserirlo nel gruppo senza dover aspettare l’estate

